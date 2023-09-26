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Пропавшие в тайге Хакасии дети найдены

В Хакасии найдены дети, пропавшие в тайге

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Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай' class="item-image" >
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Подростки, пропавшие в тайге Хакасии, были найдены, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве отметили, что пропавших подростков обнаружили в семи километрах от деревни Нижний Матур. Они находятся в удовлетворительном состоянии и им не требуется медицинская помощь, подтвердили в МЧС России.

Ранее было известно, что пятеро подростков, (2008, 2009 и 2010 годов рождения) и проживающие в деревне Нижний Матур, отправились в тайгу за орехами и не вернулись домой. С ними не было связи более 10 часов.

К поисковым работам привлекли 39 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку.

В прошлом году в США собака несколько часов защищала двух девочек, заблудившихся в лесу. Когда пропавших школьниц нашли полицейские, питомец не подпускал их к ним.

Также сборщик ягод из Красноярского края рассказал, как неделю выживал в лесу. Подробнее о том, как мужчины выживали в лесу, Александр рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ранее туристы на руках вынесли с вершины вулкана собаку с больными лапами.

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