В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу, как указывают данные официального ресурса для оповещения населения. Об этом информирует ТАСС.

По состоянию на 00:30 по московскому времени предупреждение о воздушной тревоге действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Вечером в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах, произошедших в городе Николаеве.

25 сентября стало известно, что морской вокзал в Одессе фактически уничтожен после серии ночных взрывов, сообщили ВСУ. В гостинице поблизости произошел пожар, повреждены зернохранилище и склады. На Украине утверждают, что Одесскую область атаковали дроны и сверхзвуковые ракеты.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Белгородской области комбайн подорвался во время работы.