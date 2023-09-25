Собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку

В Мичигане двухлетняя девочка заблудилась в лесу и спаслась благодаря двум собакам, которые охраняли ее. Об этом сообщает Fox News.

Ребенок играл во дворе дома под присмотром матери, в какой-то момент девочка пропала со двора. Обеспокоенная женщина позвонила мужу, который вызвал полицию.

Семья обнаружила, что вместе с дочерью пропали и два домашних ротвейлера. В лесу девочку искали несколько часов, обнаружить ребенка удалось другу семьи, который обследовал лес на квадроцикле, мужчина нашел девочку спящей на одном из ротвейлеров, второй охранял территорию.

«Она легла, и одна из собак была ее подушкой, а другая лежала рядом и охраняла. Это поистине удивительная история», — рассказал сотрудник полиции, принимавший участие в поисках.

Девочку доставили домой и передали родителям, собаки следовали за квадроциклом и тоже вернулись вместе с маленькой хозяйкой.

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