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Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение

В Севастополе морской и наземный транспорт прекратил движение из-за тревоги

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Владимир Песня/РИА Новости

Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение на время воздушной тревоги. Об этом сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

«На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение», — уточнили в сообщении.

Вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Севастопольцам посоветовали взять вещи первой необходимости, мобильный телефон, деньги и банковские карты. При спуске в укрытия рекомендовали не пользоваться лифтом.

Одновременно движение по Крымскому мосту вновь приостановили. О причинах этого на данный момент информации нет.

Накануне на Украине заявили о намерении «довести до конца» атаки на Крымский мост.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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