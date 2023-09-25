Движение по Крымскому мосту вновь приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — уточнили в сообщении.

Людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О причинах остановки движения на данный момент нет информации.

Накануне на Украине заявили о намерении «довести до конца» атаки на Крымский мост. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и российское руководство не сможет ничего с этим сделать.

Вечером 25 сентября власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.