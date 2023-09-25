Власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе объявлена воздушная тревога. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

В сообщении указано, что, если жители многоквартирных домов не знают о месте нахождения ближайшего укрытия, то должны плотно закрыть все двери и окна, перекрыть газ и воду и спрятаться в комнате с несущими стенами подальше от окна.

В укрытия севастопольцам посоветовали взять вещи первой необходимости, мобильный телефон, деньги и банковские карты. При спуске в укрытия посоветовали не пользоваться лифтом.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. О происшествии первым сообщил Развожаев.

25 сентября он рассказал о завершении взрывных работ в здании штаба ЧФ России для демонтажа аварийных конструкций.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.