Режим ЧС ввели в одном из районов Брянской области из-за атак ВСУ

В Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, режим ЧС вступил в силу сегодня в 11:00 после обстрела села Демьянки (5,1 км от границы) из РЗСО «Град» шестью реактивными снарядами калибра 122 мм. Снаряды прилетели по коровнику фермерского хозяйства. В результате атаки повреждена крыша, три коровы не выжили, шесть получили ранения. Среди людей пострадавших нет.

25 сентября Telegram-канал Mash писал, что украинский беспилотник атаковал дизельный завод в Брянске.

В понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

До этого Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района Брянской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.