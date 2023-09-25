Дизельный завод в Брянске был атакован беспилотником

Украинский беспилотник атаковал дизельный завод в Брянске, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, после атаки на территорию предприятия упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), там начался пожар.

В сообщении также говорится, что был зафиксирован еще один прилет по ферме «Мираторга», находящейся в регионе.

25 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской и Орловской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.