Кабмин Армении назвал число въехавших из Карабаха вынужденных переселенцев

В Армению из Нагорного Карабаха по состоянию на 17:00 25 сентября приехали 6650 вынужденных переселенцев. Такие цифры приводит пресс-служба армянского кабинета министров.

«Въехало 6650», — говорится в публикации.

Согласно информации правительства Армении, 5580 человек уже прошли регистрацию, еще 1070 проходят идентификацию на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе, армянское правительство предоставит жилье и окажет помощь всем вынужденным переселенцам из Карабаха, не имеющим места жительства.

В Армении подготовлено около 40 тысяч мест для проживания потенциальных беженцев из Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Однако, по словам политика, эвакуация будет проводиться лишь в том случае, если будет ясно, что проживание армян Карабаха в своем доме невозможно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обострение в Нагорном Карабахе началось 19 сентября, когда Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера». По территории непризнанной республики были нанесены ракетно-артиллерийские удары. В Карабахе назвали происходящее военной агрессией. Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. Руководство непризнанной республики заявило, что прекращает огонь, признает власти Азербайджана «центральными» и намерено выстраивать диалог с Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации вечером 20 сентября заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен.

Ранее политолог рассказал, стоит ли ждать карабахских беженцев в России.