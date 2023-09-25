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Опрос: больше половины россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры

«Авито Работа»: свыше 50% россиян не готовы переезжать ради карьеры

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Depositphotos

54% россиян не готовы переезжать в другой город ради карьеры. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Авито Работа». В исследовании приняли участие свыше 10 тысяч респондентов.

Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще всех выражали готовность к переезду — положительно ответили 69% из них. При этом чем старше группа респондентов, тем меньше у них желания менять место жительства. Среди россиян 25-34 лет согласны на переезд 56%, а в возрастной группе 35-44 лет таких 49%.

«Сегодня работодатели готовы оплачивать переезд новым сотрудникам. Все потому, что на рынке труда сформировался повышенный спрос на работников», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

До этого сервис «Авито Работа» перечислил профессии с самой быстрорастущей заработной платой в России. На первом месте педагоги — их ежемесячное вознаграждение увеличилось в 1,9 раза. Вторую строчку заняла профессия переводчика. Специалистам в этой области предлагают оклады в 1,8 раза выше, чем год назад. На третьем месте рекрутеры с ростом зарплаты в 1,7 раза.

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