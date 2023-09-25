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Названа лучшая для профилактики инфаркта диета

Врач Соломатина: жирную рыбу нужно включать в рацион для профилактики инфаркта

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Freepik.com

Лучшими продуктами для профилактики инфаркта являются жирная рыба, цельнозерновые каши, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что данный недуг чаще всего возникает вследствие атеросклероза, когда на стенках сосудов образовываются бляшки, затрудняющие движение крови к сердечной мышце. Поэтому важно включать в свой рацион продукты, которые будут препятствовать их формированию и повышению холестерина.

Врач отметила, что в жирной морской рыбе холодных морей содержатся омега-3 жирные кислоты, которые «являются антагонистами развития атеросклеротических бляшек и фактически не дают им оседать на стенках сосудов». Лучшим источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот являются льняное масло и печень трески.

По словам Соломатиной, здоровье человека зависит и от состояния микрофлоры кишечника. Для нее важно потреблять кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

«Очень многое зависит от бактерий, которые проживают у нас в кишечнике. <...> Они любят есть клетчатку, грубые волокна. Это отруби, цельнозерновые каши, хлеб, овощи, фрукты. Это очень полезно для профилактики атеросклероза и инфаркта», — заключила диетолог.

Накануне ученые из Орхусского университета обнаружили, что люди, страдающие мигренью, могут иметь повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

Ранее были названы правила, которые помогут пожилым людям защититься от инфаркта.

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