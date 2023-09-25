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Врач рассказал, как снизить риск развития деменции

Врач Фомин: изучение языков поможет снизить риск развития деменции

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Depositphotos

Для того чтобы снизить риск развития деменции важно продолжать учиться, запоминать новую информацию и тренировать мозг. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Он отметил, что физические нагрузки, а также однотипная работа при отсутствии умственной деятельности могут приводить к ранней деменции.

»[Чтобы этого избежать,] Следует учить языки, осваивать новые профессии, читать книги, запоминать стихи. Книги нормальные, конечно, не детективы, которые не загружают интеллектуальную сферу. Можно это сравнить с поддержкой тонуса мышц: если человек не занимается, то его мускулы могут атрофироваться. Так же и с мозгом. Важно держать его в напряжении», — сказал Фомин.

При этом эксперт подчеркнул, что основной причиной появления деменции является именно снижение умственной деятельности. По его словам, этому чаще подвергаются люди, которые рано вышли на пенсию и перестали поддерживать мозг в тонусе. Например, бывшие ученые, которые в процессе работы много читали, но после резко перестали интересоваться наукой.

Ученые из Колумбийского университета (CU) до этого выяснили, что люди, выполняющие физически тяжелую работу, — продавцы, сиделки, фермеры, животноводы, — могут быть более склонны к развитию деменции.

Ранее в России нашли способ очистить мозг от белка, связанного с деменцией.

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