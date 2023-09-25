В ОП РФ обсудили регулирование исследовательских компаний в торговле

Вопрос об ограничении работы иностранных исследовательских компаний в России активно обсуждается на разных уровнях и уже оформлен в виде законопроекта, который вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что зарубежные исследовательские компании являются одним из инструментов для планирования и корректирования антироссийских санкций. Инициатива устанавливает конкретные требования к классификации таких организаций и их деятельности.

В Общественной палате РФ состоялся профильный круглый стол, где своим взглядом на ситуацию поделились депутаты, общественники и представители Роскомнадзора. Мнения о жесткости регуляторики разошлись

Как отметил зампредседателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов, необходимо расширить предусмотренный законопроектом список санкций для таких компании. По его словам, важно не допустить любой «схематоз», при котором появятся якобы российские компании, по-прежнему работающие на западных собственников, хоть и замаскированных.

«Исследовательские компании сегодня не пришли в Общественную палату, и это говорит о многом. Видимо, идут активные консультации по возможностям неисполнения будущего закона, возможностям фейковой перерегистрации. Предлагаю расширить уже заявленные в внесенном законопроекте требования и возможные санкции за нарушение. А именно - вносить их в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России», — отметил он.

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин считает, что на сегодняшний день эта проблема стала критичной.

«Компании собирают не только потребительские данные, но и данные о здоровье наших граждан, и много другой чувствительной информации. Они говорят, что обезличивают их, но это рукотворный процесс. Восстановить эти данные не представляет большой сложности. Такие технологии уже есть», — сказал он.

По его словам, сведения помогают недружественным странам достраивать ограничительные меры и ужесточать их. В связи с этим он предложил перейти к полной локализации исследований не только на юридическом уровне, но и на уровне программного обеспечения.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила, что многие западные страны запрещают иностранным компаниям заходить на собственный рынок.

«В США и ЕС попытки подобных исследований опросов граждан со стороны зарубежных и неподконтрольных организаций запрещены. Наши компании не могут проводить опросы под риском уголовного преследования. Их никогда не подпустят близко к сбору данных о жителях США и Евросоюза», — сказала она.