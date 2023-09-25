В Нижнем Новгороде слесаря задержали за растление 11-летнего мальчика

В Нижнем Новгороде 39-летнего слесаря подозревают в растлении 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По версии правоохранителей, россиянин познакомился с ребенком в социальных сетях. После непродолжительного общения он предложил собеседнику встретиться в заброшенном здании, на что школьник согласился.

Когда оба пытались залезть в окно старого дома, их заметили полицейские. Правоохранители последовали за подозрительными гражданами. В результате они застали мужчину за растлением ребенка.

На данный момент подозреваемый задержан. О возбуждении уголовного дела не сообщается.

Ранее в Костроме отец получил 17 лет колонии за многократное изнасилование 12-летней дочери.