В небе над Белгородской областью ликвидировали беспилотник

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в воздушном пространстве области были ликвидированы два украинских беспилотника самолетного типа. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений, добавил глава региона.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Утром 25 сентября губернатор Белгородской области заявил, что российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Грайворонским городским округом. Речь идет о БПЛА самолетного типа. При этом никаких сведений о пострадавших не поступало.

Спустя час Гладков сообщил об обстреле украинскими военным белгородского поселка Уразово. Из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте пострадали две женщины. Одна из них получила легкую контузию, а у другой оказалась рассечена бровь.

Позже стало известно, что еще одно село на территории региона подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Украинские солдаты нанесли удар по населенному пункту Новая Таволжанка, повредив шесть частных домовладений.

Днем в этот же день Гладков рассказал об обстреле города Шебекино, в котором пострадала одна женщина. Украинский снаряд попал в дорожное полотно, из-за чего у проезжавшего мимо автомобиля выбило стекла. Ранения получила жительница населенного пункта, сидевшая на месте пассажира.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Брянску.