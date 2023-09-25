Президент РФ Путин провел рабочую встречу с генпрокурором Красновым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Генеральным прокурором страны Игорем Красновым, глава государства поблагодарил ведомство за соблюдение законности в оборонно-промышленном секторе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Краснов рассказал Путину о приоритетных направлениях Генпрокуратуры в текущем году.

«По результатам работы за полугодие многим прокурорам даны дополнительные целевые поручения — проведение надзорных мероприятий, устранение нарушений — с учетом специфики и ситуации в каждом конкретном регионе нашей страны», — доложил Краснов.

В свою очередь Путин обратил внимание на вклад Краснова при соблюдении законности ОПК.

Президент России добавил, что ему известно о деятельности Краснова по соблюдению законности в оборонно-промышленном секторе. Путин поблагодарил Генерального прокурора и выразил надежду на то, что эта работа будет продолжена.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава Минобороны России Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного в ДНР.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.