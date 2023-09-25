В школах России прошел диалог в честь 30-летия ЦИК

В школах и колледжах России прошел диалог, посвященный 30-летию со дня основания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК). Диалог состоялся в рамках цикла встреч «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба проекта.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала школьникам о предназначении избирательных комиссий в современном обществе, для чего нужны выборы и почему в них так важно участвовать каждому гражданину страны.

Также школьники узнали, как совершенствуется российская избирательная система и какие технические новшества в ней используются. Младшеклассники смогли попробовать себя в качестве избирателей, а средним и старшим классам рассказали о демократических принципах выборов, о специфике избирательной системы Российской Федерации, конституционных правах граждан страны и ответственному отношению к избирательному праву.

Напомним, 24 сентября 2023 года исполнилось 30 лет с момента выхода указа президента Российской Федерации «О формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», заложившего институциональные основы новой избирательной системы.