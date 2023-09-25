В Хабаровском крае спасатели нашли потерявшихся во время путешествия по реке мужчин

В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли заблудившихся в лесу путешественников, которые не смогли переплыть реку. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Двое мужчин пропали 18 сентября после того, как отправились по реке Тугур на надувной резиновой лодке. В результате их родственник обратился к спасателям.

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить россиян с воздуха. Выяснилось, что во время путешествия река обмелела, поэтому пропавшим пришлось идти пешком через тайгу.

«Мы пролетели вдоль речки в одну сторону, уже возвращались, когда на небольшой стоянке увидели людей, они кричали и махали руками», — сообщил один из специалистов МЧС.

Мужчин доставили в поселок Березовый, к родственникам. После длительного путешествия они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Ленобласти волонтеры нашли пенсионерку, которая провела в лесу неделю.