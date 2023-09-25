Метеорологи рассказали о погоде в Москве в октябре

В октябре в Москве прогнозируется относительно теплая погода, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. В первые пять дней нового месяца осадков и заморозков не будет, а воздух прогреется до 15-18 градусов тепла, рассказала она «Общественной службе новостей».

В последние дни в столице температура воздуха колеблется от 18 до 20 градусов, что является нормой для этого времени, отметила Позднякова. Однако сейчас, по ее словам, приближается более прохладная погода. Так, предстоящей ночью в Москве температура воздуха составит 7-9 градусов выше нуля, в области, возможно, будет еще прохладнее.

Днем во вторник и среду ожидается «умеренное тепло», температура воздуха будет варьироваться от +7 до +15 градусов, отметила метеоролог. Затем начнет снова теплеть.

«В четверг температура в дневные часы будет повышаться и достигнет отметки уже двадцать градусов, а в пятницу может быть даже выше», — добавила она.

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