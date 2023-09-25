На Курилах медведь вломился в лагерь туристов

На Курилах медведь вышел к лагерю туристов и украл у них тарелку. Об этом сообщает Sakh.online.

Во время похода путешественники разбили лагерь. Спустя некоторое время рядом со столом, где россияне поставили еду, появился хищник. Сначала он пытался залезть в емкость, где находилась основная часть блюда.

Путешественники не испугались медведя и предложили ему поесть.

«Ну чего ты туда полез? Ну крышку открой аккуратненько», — прокомментировал на видео один из туристов.

Животное не смогло забрать еду из емкости, поэтому обратило внимание на посуду рядом. Медведь схватил тарелку зубами, расплескал все содержимое и стал удаляться в кусты.

Ранее в США медведь вломился в дом и выпил алкогольные коктейли хозяев из их холодильника.