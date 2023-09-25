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На Северный Кавказ доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца

На Северном Кавказе поклонились мощам Святого Георгия Победоносца

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Министерство обороны РФ

К Всероссийскому молебну о Победе присоединились все национальные республики Северного Кавказа. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Мощам Небесного покровителя Русского воинства Георгия Победоносца смогли поклониться несколько тысяч православных верующих, проживающих в этих в большинстве своем мусульманских регионах.

На прошедшей неделе ковчег с мощами Святого великомученика совершил путешествие по четырем кавказским регионам — Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестану.

«Именно сейчас наступил такой момент, когда решается дальнейшая судьба нашей Родины, нашей страны, нашей России. И поэтому всегда очень важно вознести молитвы ко Всевышнему, чтобы Он укрепил нас — и наше воинство, и весь народ — на этом пути», — подчеркнул участник Всероссийского молебна о Победе во Владикавказе Аслан Тедтоев.

Он добавил, что народы Северного Кавказа прекрасно знают ценность мирной жизни, поэтому с особым благоговением молятся о скорейшей победе России.

Всероссийский молебен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит с мая по сентябрь 2023 года и охватывает все регионы России. Мощи Георгия Победоносца посетили почти 100 городов.

Ранее сообщалось, что во Всероссийском молебне о Победе приняли участие свыше 300 тысяч человек.

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