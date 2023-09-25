Мэр Курска оценил последствия атаки украинского беспилотника на город

Четыре автомобиля и 15 домовладений получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника на город Курск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр населенного пункта Игорь Куцак.

Он отметил, что ранее в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно полученной информации, была повреждена крыша одного из местных административных зданий и выбиты стекла в многоэтажном доме.

«Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля», — добавил Куцак.

Мэр подчеркнул, что во время атаки со стороны украинских военных никто из мирных жителей не пострадал. При этом глава Курска пообещал оказать гражданам помощь при восстановлении имущества и уточнил, что вместе с коллегами лично побывал на месте падения обломков дрона и пообщался с владельцами земельных участков.

Утром 25 сентября жители Курска заявили о громких звуках, похожих на взрывы, в небе над населенным пунктом. Позже глава областного правительства Роман Старовойт сообщил, что административный центр региона подвергся атаке нескольких украинских БПЛА.

Ранее властям Курска пришлось отменить праздничный салют в честь Дня города из-за атак украинских дронов.