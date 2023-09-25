В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества

Банк ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники хотят якобы застраховать или отремонтировать смартфон клиента, передает ТАСС.

По информации специалистов банка, мошенники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и отремонтировать или застраховать смартфон. С целью предоставления фейковых услуг злоумышленники создают качественные сайты, маскирующиеся под банковские сервисы.

«На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом», — говорится в публикации.

По этой схеме мошенники атакуют телефон и переводят клиента на фишинговые сайты и приложения, что в итоге приводит к хищению его денег.

Специалисты ВТБ применяют комплекс мер для защиты клиентов.

«Среди них — установка определителя номера, способного распознавать звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и другие инструменты», — отметили в банке.

В ВТБ призвали клиентов сохранять бдительность, здраво оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику», — сказал старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сообщить о мошенничестве можно по номеру 1000, через чат-бот ВТБ в мессенджерах и «ВТБ онлайн» или обратившись непосредственно в отделение банка.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.