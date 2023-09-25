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В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества

В ВТБ рассказали о схеме мошенничества с предложением отремонтировать смартфон

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Depositphotos

Банк ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники хотят якобы застраховать или отремонтировать смартфон клиента, передает ТАСС.

По информации специалистов банка, мошенники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и отремонтировать или застраховать смартфон. С целью предоставления фейковых услуг злоумышленники создают качественные сайты, маскирующиеся под банковские сервисы.

«На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиентом», — говорится в публикации.

По этой схеме мошенники атакуют телефон и переводят клиента на фишинговые сайты и приложения, что в итоге приводит к хищению его денег.

Специалисты ВТБ применяют комплекс мер для защиты клиентов.

«Среди них — установка определителя номера, способного распознавать звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и другие инструменты», — отметили в банке.

В ВТБ призвали клиентов сохранять бдительность, здраво оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику», — сказал старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сообщить о мошенничестве можно по номеру 1000, через чат-бот ВТБ в мессенджерах и «ВТБ онлайн» или обратившись непосредственно в отделение банка.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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