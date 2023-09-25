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Врач объяснил, о каких болезнях может говорить постоянное желание что-нибудь съесть

Врач Арзамасцев: сахарный диабет может вызывать постоянное желание есть

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Постоянное желание что-нибудь съесть может говорить о наличии у человека заболеваний, например, инсулинорезистентности и сахарного диабета. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач пояснил, что в этом случае клетки не получают достаточного питания и организм постоянно просит еду, которая в основном пойдет в запас в виде жировой ткани и приведет к набору веса.

«Если есть какие-то нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, человеку тоже хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом. Человек в этом случае тоже может набирать вес», — сказал Арзамасцев.

Помимо этого, повышенный аппетит может возникать из-за нарушений в работе щитовидной железы. Так, при гипертиреозе гормоны в организме могут образовываться в избытке, что приводит к повышению метаболизма. При этом человек может терять в весе и активно потреблять пищу, отметил эксперт. Причинами также могут выступать стресс, в этом случае еда выступает попыткой улучшить свое эмоциональное состояние с помощью пищи, а также несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов.

«Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает», — заключил нутрициолог.

Врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко до этого говорила, что стресс и обезвоживание могут быть возможными причинами тяги к соленому.

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