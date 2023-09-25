На Запорожской АЭС завершилось бурение 10 скважин для охлаждения реакторов

Специалисты завершили бурение 10 подземных скважин на атомной электростанции в Запорожской области. Об этом сообщает издание Klymenko Time со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Ожидается, что вода из упомянутых скважин будет поступать в специальные пруды. Последние предназначены для охлаждения остановленных реакторов ЗАЭС, указано в материале.

При этом в публикации уточняется, что уровень воды в главном пруду-охладителе энергетического объекта заметно снизился после аварии на Каховской гидроэлектростанции. Однако о критическом положении дел пока говорить не приходится, подчеркнуло издание.

«Чтобы снять угрозу, было принято решение пробурить скважины. Сейчас их 10, планируется еще одна», — уточняется в материале.

В ночь на 6 июня 2023 года в результате ударов по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек. В результате начался неконтролируемый сброс воды, и в зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов. В их числе Херсон и Новая Каховка.

Москва и Киев возложили ответственность за разрушение плотины друг на друга. Также существует версия, что авария произошла из-за «старых повреждений». «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее руководство ЗАЭС решило временно сократить численность сотрудников из-за обстрелов со стороны украинских военных.