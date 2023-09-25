Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске участник запрещенной организации признался в поджоге помещения на ж/д

В Новосибирске задержан участник легиона «Свобода России»*

close
100%
Depositphotos

В Новосибирске на территории воинской части задержали участника легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 23 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Мужчину отправили на допрос, где он признался в другом преступлении. По словам задержанного, в ночь на 11 сентября он поджег помещение между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.

Подозреваемый заявил, что не получил за это денег. Он действовал исключительно в интересах террористической организации. Инструкции о поджоге он получил через мессенджер.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о диверсии. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за уроков о сексе.

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях