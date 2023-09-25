В Новосибирске участник запрещенной организации признался в поджоге помещения на ж/д

В Новосибирске на территории воинской части задержали участника легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 23 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Мужчину отправили на допрос, где он признался в другом преступлении. По словам задержанного, в ночь на 11 сентября он поджег помещение между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.

Подозреваемый заявил, что не получил за это денег. Он действовал исключительно в интересах террористической организации. Инструкции о поджоге он получил через мессенджер.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о диверсии. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бельгии протестующие подожгли четыре школы из-за уроков о сексе.