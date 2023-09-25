Киргизия ввела временный запрет на вывоз муки и зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз страны.

Отмечается, что решение было принято в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Теперь запрещено экспортировать из Киргизии пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.

Ранее Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность.

Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.

Стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.

При этом официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.

В связи с тем, что Индия обладает статусом крупнейшего экспортера риса, цены на него на мировых рынках, возможно, начнут расти.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.