Киргизия ввела временный запрет на вывоз муки и зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз страны.
Отмечается, что решение было принято в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Теперь запрещено экспортировать из Киргизии пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.
Ранее Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность.
Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.
Стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.
При этом официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.
В связи с тем, что Индия обладает статусом крупнейшего экспортера риса, цены на него на мировых рынках, возможно, начнут расти.
Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.