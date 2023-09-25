В Белгородской области комбайн подорвался во время работы

В Белгородской области произошел подрыв комбайна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 24 сентября. На окраине поселка Горьковского Грайворонского района прогремел взрыв. По предварительной информации, средство передвижения марки «Акрос 530» принадлежало ЗАО «Большевик» и на момент произошедшего обрабатывало поле.

Взрыв произошел в момент, когда комбайн наехал на выстрел ВОГ-17. В результате техника получила повреждения. Водитель не получил каких-либо травм.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, у комбайна повреждена жатка и выбило стекла.

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