Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области комбайн подорвался во время работы

В Белгородской области под комбайном сдетонировала взрывчатка

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Белгородской области произошел подрыв комбайна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 24 сентября. На окраине поселка Горьковского Грайворонского района прогремел взрыв. По предварительной информации, средство передвижения марки «Акрос 530» принадлежало ЗАО «Большевик» и на момент произошедшего обрабатывало поле.

Взрыв произошел в момент, когда комбайн наехал на выстрел ВОГ-17. В результате техника получила повреждения. Водитель не получил каких-либо травм.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, у комбайна повреждена жатка и выбило стекла.

Ранее в Ингушетии двое подростков подорвались на гранате, которую нашли в схроне боеприпасов в сарае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях