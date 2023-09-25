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На промышленном предприятии в Кривом Роге произошел пожар

Пожар после взрывов произошел на промышленном предприятии в Кривом Роге

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Shutterstock

На промышленном предприятии в украинском Кривом Роге произошел пожар, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что спасатели потушили огонь.

Ранее сообщалось, что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен» после взрывов, произошедших на территории города в ночь на 25 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны страны «Юг» Наталия Гуменюк.

Она отметила, что взрывы произошли вблизи припортовой инфраструктуры и одного из местных зернохранилищ. При этом последнее оказалось повреждено, а морская гавань почти полностью уничтожена.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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