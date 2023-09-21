Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, могут ли продукты с определенным уровнем pH защитить от коронавируса

Врач Жемчугов: продукты с определенным уровнем pH не могут защитить от ковида

close
100%
Depositphotos

Мнение о том, что ряд продуктов, включая лимон, чеснок, манго, авокадо, мандарины, могут помочь организму человека бороться с коронавирусом благодаря уровню pH, является ошибочным. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что у вируса нет pH-уровня, потому что он является частицей. Эксперт также добавил, что употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой, показатели которой измеряются в уровне pH, никак не может повлиять на защиту от коронавирусной инфекции. По его словам, измерения в таких показателях применимы только к растворам на водной основе. Помимо этого, включение определенных продуктов в рацион не может изменить pH крови, клеток или тканей.

Защититься от заражения коронавирусом можно с помощью ношения масок в многолюдных местах, соблюдения правил личной гигиены и социальной дистанции, заключил Жемчугов.

В конце августа Владислав Жемчугов говорил, что этой осенью россиянам прежде всего угрожают те заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, — ОРВИ, грипп и COVID-19.

Ранее стало известно, что вариант коронавируса «пирола» имеет множество мутаций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях