Врач объяснил, могут ли продукты с определенным уровнем pH защитить от коронавируса

Мнение о том, что ряд продуктов, включая лимон, чеснок, манго, авокадо, мандарины, могут помочь организму человека бороться с коронавирусом благодаря уровню pH, является ошибочным. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что у вируса нет pH-уровня, потому что он является частицей. Эксперт также добавил, что употребление продуктов с разной кислотно-щелочной средой, показатели которой измеряются в уровне pH, никак не может повлиять на защиту от коронавирусной инфекции. По его словам, измерения в таких показателях применимы только к растворам на водной основе. Помимо этого, включение определенных продуктов в рацион не может изменить pH крови, клеток или тканей.

Защититься от заражения коронавирусом можно с помощью ношения масок в многолюдных местах, соблюдения правил личной гигиены и социальной дистанции, заключил Жемчугов.

В конце августа Владислав Жемчугов говорил, что этой осенью россиянам прежде всего угрожают те заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, — ОРВИ, грипп и COVID-19.

Ранее стало известно, что вариант коронавируса «пирола» имеет множество мутаций.