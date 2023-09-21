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Россиянам рассказали, какие неядовитые грибы нельзя собирать

Врач Подкорытова: съедобные грибы тоже могут вызывать отравление

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Pixabay

Даже неядовитые грибы могут вызвать отравление, если собирать их в неправильных местах, рассказала газете «Известия» главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

Она пояснила, что это связано со способностью грибов впитывать вещества, в том числе, соли тяжелых металлов, из окружающей среды всей своей поверхностью.

«Некоторые грибы могут повышать концентрацию вредных соединений (например, шампиньоны, опята осенние и другие). Собирать грибы желательно на расстоянии 500 м от автомобильных дорог и в 2–3 км от сельскохозяйственных полей и различных промышленных, производственных объектов», — сказала Подкорытова.

Помимо этого, врач указала, что отравление могут вызывать и испортившиеся съедобные грибы — заплесневелые, покрытые слизью, долго хранившиеся.

Накануне российские ученые из НИУ ВШЭ в составе научного коллектива провели исследование, в ходе которого выяснилось, что коренным народам севера России стоит с осторожностью употреблять в пищу грибы. Они установили, что грибы содержат трегалозу, или «грибной сахар» — природный углевод, который не усваивается организмом северян с определенными генотипами.

Ранее сообщалось, что первоклассница напоролась на нож, лежавший в пакете с грибами.

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