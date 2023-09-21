Россиян предупредили о грядущем дефиците и росте цен на свинину

Фермеры предупредили россиян о приближающемся дефиците свинины в стране. Цены на нее поднимутся в среднем на 10-20%. Такая ситуация связана со вспышками африканской чумы свиней (АЧС), объяснила телеканалу «360» вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова.

«Скорее всего, это связано с АЧС. Возможности экспорта сейчас ограничены, снизились объемы», — отметила Башмачникова.

Также подорожание свинины связано с ростом цен на себестоимость, добавила она.

Напомним, сегодня стало известно, что в нескольких российских регионах на прилавки попало зараженное АЧС мясо – за месяц зарегистрировано порядка десяти таких случаев. В целом, по данным Россельхознадзора, в России сохраняется неблагополучная ситуация с АЧС. В этом году выявлено 64 случая заболевания, из них 38 – у домашних свиней и 26 у кабанов.

В Госдуме ранее спрогнозировали подорожание свинины и снижение цен на курицу.