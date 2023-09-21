На Урале поймали треш-блогера, пристававшего к пожилым женщинам и плевавшего в них

Треш-блогер из Екатеринбурга задержан после публикации видео, на которых он плевал на пожилых женщин и пытался отобрать у них сумки. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на комментарий пресс-группы городского УМВД.

По данным источника, автором скандальных записей стал 17-летний студент одного из техникумов города. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и составили на фигуранта административный протокол за мелкое хулиганство.

«Молодой человек пояснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и под влиянием негативных эмоций решил спровоцировать случайных прохожих. При этом объекты для нападений он выбирал максимально безопасные для себя — пожилых женщин» — отметили в пресс-службе ведомства.

Осознав, что манеру его поведения пользователи соцсетей не оценили, начинающий треш-блогер удалил видео из своего Telegram-канала. Он также попытался оправдаться за опубликованный контент, заявив, что снял ролик еще летом, возвращаясь домой после тяжелого расставания.

«Позже я публично принес извинения в своем канале. Себя не оправдываю, меня уже вызывали в полицию. Прошу прощения у всех. Сейчас уже просто травля началась, ко мне приезжают люди и угрожают», — пояснил юноша.

Как отмечается, подросток вырос в полной и благополучной семье, и на учете в ПДН он не состоял.

Ранее в Петербурге группа подростков устроила стрельбу из пневматики на детской площадке.