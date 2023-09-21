Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале поймали треш-блогера, пристававшего к пожилым женщинам и плевавшего в них

В Екатеринбурге задержан 17-летний юноша, снимавший на камеру свое хулиганство

Треш-блогер из Екатеринбурга задержан после публикации видео, на которых он плевал на пожилых женщин и пытался отобрать у них сумки. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на комментарий пресс-группы городского УМВД.

По данным источника, автором скандальных записей стал 17-летний студент одного из техникумов города. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и составили на фигуранта административный протокол за мелкое хулиганство.

«Молодой человек пояснил, что 10 сентября он поссорился с девушкой и под влиянием негативных эмоций решил спровоцировать случайных прохожих. При этом объекты для нападений он выбирал максимально безопасные для себя — пожилых женщин» — отметили в пресс-службе ведомства.

Осознав, что манеру его поведения пользователи соцсетей не оценили, начинающий треш-блогер удалил видео из своего Telegram-канала. Он также попытался оправдаться за опубликованный контент, заявив, что снял ролик еще летом, возвращаясь домой после тяжелого расставания.

«Позже я публично принес извинения в своем канале. Себя не оправдываю, меня уже вызывали в полицию. Прошу прощения у всех. Сейчас уже просто травля началась, ко мне приезжают люди и угрожают», — пояснил юноша.

Как отмечается, подросток вырос в полной и благополучной семье, и на учете в ПДН он не состоял.

Ранее в Петербурге группа подростков устроила стрельбу из пневматики на детской площадке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях