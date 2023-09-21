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В Москве произошел пожар в недостроенном торговом здании

«360»: в Новой Москве загорелось недостроенное торговое здание

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Павел Лисицын/РИА Новости

В поселении Щербинка в Новой Москве произошел крупный пожар в недостроенном административно-торговом здании. В двухэтажном строении на Симферопольском шоссе загорелся подвал, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили, подчеркнув, что данных о пострадавших на данный момент не поступало. Уточняется, что в подвале здания горели покрышки и картон, площадь пожара составила 40 кв.м..

Причины происшествия специалисты установят позднее.

Напомним, накануне в многоэтажном доме в Балашихе, где произошел взрыв из-за утечки газа, дважды начинался пожар, огонь ликвидировали сотрудники экстренных служб.

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