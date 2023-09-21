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Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе на Майорке

Ultima Hora: в аэропорту Майорки столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту города Пальма на испанском острове Майорка два самолета с пассажирами столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает издание Ultima Hora.

Последствия аварии сняли на видео очевидцы, самолет авиакомпании Air Europa прибыл из Барселоны и врезался на взлетно-посадочной полосе в лайнер Cоndor, который готовился к вылету в Германию.

Оба судна получили повреждения, у одного из самолетов разрушена часть крыла. Как отмечает издание, пассажиры не пострадали, скорость самолетов была низкой. Всех путешественников перевезли на автобусе в терминал.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия.

Ранее в аэропорту Манилы мужчина не смог предъявить билет на самолет и устроил дебош.

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