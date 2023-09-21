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В Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов ВСУ

Украинский танк Т-80 обстрелял села в Брянской области, введен режим ЧС

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Evgeniy Maloletka/AP

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Погарском районе Брянской области после того, как несколько населенных пунктов региона подверглись танковой атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно полученной информации, особый режим вступил в силу 20 сентября в 18:00 (совпадает с мск). В то же время в области были усилены меры безопасности, говорится в материале.

Глава райадминистрации Сергей Цыганок сообщил о распоряжении о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения.

19 сентября украинский танк Т-80 обстрелял пропускной пункт «Погар», расположенный в Брянской области всего в 800 метрах от границы. После атаки бойцы ВСУ скрылись в лесопосадке. При этом никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На следующий день Telegram-канал Shot сообщил, что брянское село Случовск подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В ходе операции солдаты ВСУ использовали танк и выпустили в сторону населенного пункта пять снарядов калибра 125 мм. По имеющимся данным, во время атаки никто из местных жителей не пострадал.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Лемешовка. Как рассказал глава региона, бойцы ВСУ нанесли урон местному зерносушильному комплексу и повредили трансформатор на территории сельскохозяйственного предприятия.

Ранее украинские военные выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по брянскому селу Случовск.

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