МВД Украины сообщило о разрушении склада в Харькове

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о разрушенном складе в Харькове. Такое заявление чиновник опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Утром 21 сентября на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. После нее сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в городе Дрогобыче во Львовской области. Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктурного объекта в Дарницком районе Киева.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.