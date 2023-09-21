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Власти Украины сообщили о пожаре на складах в Дрогобыче

Глава Львовской ОВА Козицкий: в Дрогобыче горят склады и промышленный объект

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Shutterstock

Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении промышленного объекта и складов в городе Дрогобыче после серии взрывов.

По словам Козицкого, в городе горит цех, было разрушено трехэтажное здание склада, где произошло возгорания площадью 30 кв. м, а также поврежден двухэтажный склад, где площадь пожара составила 20 кв. м. В Дрогобыче находятся два НПЗ и машиностроительные заводы.

До этого украинские власти объявили о воздушной тревоге на всей территории страны.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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