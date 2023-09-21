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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Украинские власти объявили о воздушной тревоге на всей территории страны

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Shutterstock

Украинские власти объявили о воздушной тревоге на всей территории страны. Соответствующие данные размещены на сайте министерства цифровой трансформации Украины.

Около 8:05 по мск был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве. При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, тревога все еще действует в западных областях Украины.

До этого воздушная тревога была объявлена в шести восточных регионах Украины — карта тревог распространилась на Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области Украины, а также контролируемые Киевом части новых регионов РФ.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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