На востоке Украины объявлена воздушная тревога

В семи восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога и ракетная опасность. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

Карта тревог распространилась на Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины, а также контролируемые Киевом части новых регионов РФ.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве, который прогремел в Дарницком районе города. По словам чиновника, в результате происшествия некоторые микрорайоны в районе Святошинского остались без электричества и воды.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.