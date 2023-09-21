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Гросси обсудит отзыв аккредитации МАГАТЭ в Иране

Гросси обсудит с главой атомного агентства Ирана допуск инспекторов МАГАТЭ

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Lisa Leutner/AP

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудит на следующей неделе в Вене с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами отзыв аккредитации у части инспекторов международного агентства. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Организации по атомной энергии Ирана встретится со мной, и мы собираемся рассмотреть этот вопрос, который является очень серьезным шагом в неверном направлении», — заявил Гросси.

До этого Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе.

В МИД Ирана в свою очередь заявили, что США и ряд европейских стран «злоупотребляли полномочиями» МАГАТЭ для достижения своих политических целей. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат сотрудничество с агентством, говорится в тексте.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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