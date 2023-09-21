В российские магазины попало зараженное АЧС мясо

В российской рознице было обнаружено мясо свинины и связанная с ним продукция, зараженные вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Случаи распространения этой продукции были выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и Якутии. Только в сентябре Россельхознадзор зарегистрировал около десяти подобных инцидентов. Об этом пишет газета «Известия».

Продукция компаний «Староверские колбасы» и «Владимирский стандарт», обнаруженная с ДНК вируса африканской чумы свиней, уже изымается из магазинов Алтайского края и Республики Алтай Россельхознадзором. Также зараженное мясо было найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби», которая выпускает продукцию под различными брендами, такими как «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие. Зараженную продукцию этой компании также обнаружили в Якутии в ветчине «Столичная».

Представители Россельхознадзора сообщили, что ситуация с АЧС в России остается неблагополучной, но держится под контролем.

В 2023 году было зарегистрировано 64 случая заболевания на территории РФ, включая 38 случаев среди домашних свиней и 26 случаев среди диких кабанов. В сравнении с этим, в 20 странах Европы с начала года было зарегистрировано более 8,7 тысяч очагов АЧС (2,7 тысячи у домашних свиней и 6 тысяч среди диких кабанов), сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее ветеринар усомнился в наличии чумы свиней в ветчине на прилавках Якутска.