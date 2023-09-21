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Более двух третей россиян планируют покупать недвижимость в ипотеку

Треть россиян планируют улучшить жилищные условия в течение года

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Freepik.com

Более двух третей (72%) россиян, которые намерены улучшить жилищные условия, планируют покупать жилье по ипотечной программе. При этом 47% готовы купить в ипотеку дом при выгодных условиях. Такие данные получила «АльфаСтрахование». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Улучшать жилищные условия в ближайший год планируют более 30% опрошенных. Сделать это путем перепродажи имеющегося жилья собираются только 5%. Остальные в основном будут брать ипотеку.

62% покупать новое жилье будут с использованием первоначального капитала. 18% берут ссуду. 9% занимают часть средств у друзей или родственников.

Средняя стоимость ипотеки составляет у опрошенных 4-7 млн рублей на текущий момент. На старте покупки средний размер кредита составлял 10-12 млн рублей.

37% использовали программу «Семейной ипотеки», еще 28% — «Льготной ипотеки». 7% опрошенных взяли ипотеку в течение последнего года по программе «IT-ипотеки». Выплатили досрочно ранее взятую ипотеку 35%. 22% намереваются погасить досрочно имеющийся кредит.

Оформлять страховку на ипотеку будут 70% участников исследования. 28% отметили, что это обязательное требование банка. 33% уверены, что это гарантирует надежность на случай, если возникнут трудности с выплатами.

Ранее власти заявили о продлении программы семейной ипотеки в России.

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