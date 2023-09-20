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Двое неизвестных избили и связали пожилую семейную пару, чтобы ограбить ее дом

На юге Франции грабители избили пенсионеров ради €300 и их старой машины

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Gerard Bottino/Global Look Press

Пенсионеров нашли связанными и избитыми в их доме после налета грабителей. Об этом сообщает La Provence.

Инцидент произошел 18 сентября в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Грабители в балаклавах и перчатках проникли в дом пожилой супружеской пары в поисках сейфа.

Хозяин попытался оказать сопротивление, но был избит налетчиками. Затем бандиты связали его супругу и его самого, разгромили их дом и, не найдя сейфа, забрали около €300 наличными, часы и угнали автомобиль. По данным источника, модель Mazda, принадлежащая пенсионерам, не отличалась дороговизной.

По факту произошедшего начато расследование.

Ранее россиянка стала фигуранткой уголовного дела, ударив кулаком по кузову чужой машины.

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