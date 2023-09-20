В Ереване начались стычки протестующих с полицией

Стычки полиции и протестующих начались у здания правительства в Ереване, сообщает Armenia Today.
По информации журналистов, собравшиеся на площади Республики в Ереване начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.
Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать участников митинга.
Ранее в этот день протестующие перекрыли проспект у здания кабмина Армении в центре Еревана.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.
В тот же день в Ереване начались акции протеста у здания армянского правительства. Люди пытались прорвать кордон полиции. Они требовали отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.