Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ереване начались стычки протестующих с полицией

В Ереване протестующие начали бросать в полицейских камни и бутылки

close
100%
Reuters

Стычки полиции и протестующих начались у здания правительства в Ереване, сообщает Armenia Today.

По информации журналистов, собравшиеся на площади Республики в Ереване начали забрасывать полицейских бутылками и камнями.

Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать участников митинга.

Ранее в этот день протестующие перекрыли проспект у здания кабмина Армении в центре Еревана.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В тот же день в Ереване начались акции протеста у здания армянского правительства. Люди пытались прорвать кордон полиции. Они требовали отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях