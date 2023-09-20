Синоптик рассказал о рекордной погоде в Москве 20 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что в Москве был установлен рекорд температуры для 20 сентября.

По словам синоптика, к 15:00 20 сентября на базовой метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +24,3°C, а на Балчуге — до +24,9°C.

Тишковец отметил, что предыдущий рекорд для 20 сентября держался с 1937 года. Тогда воздух прогрелся до +24,2°C.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что сентябрь в 2023 году может войти в топ-10 самых сухих за всю историю метеонаблюдений, потому что в этот период был зафиксирован дефицит осадков.

17 сентября Тишковец заявлял, что антициклон-трансформер принесет в Россию небывалую за 100 лет субтропическую жару. Синоптик утверждал, что в центральной части страны сентябрьская среднемесячная температура на 1,5°С выше нормы. Тишковец назвал ожидающуюся в конце недели погоду «сенсационной», так как такого тепла не отмечалось почти столетие.

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