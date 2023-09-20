«Хандра и обострение болезней»: россияне ответили, как они чувствуют себя осенью

Осенью 20% россиян сталкиваются с унынием и ухудшением эмоционального состояния, показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,8 тыс. человек.

Еще 17% отметили, что к ухудшению эмоционального состояния в этот период у них прибавляется обострение хронических заболеваний.

«Осенью рано темнеет, мало солнца, а настроение без солнца плохое и обостряются болезни. Осень — это дожди, надо теплей одеваться. Не люблю это время», — рассказал один из участников опроса.

8% респондентов поделились, что редко сталкиваются с хандрой осенью и грустят недолго. Только 24% россиян отметили, что, напротив, любят осень и прекрасно себя чувствуют в это время.

31% опрошенных сказали, что их состояние вообще не зависит от погоды. По их мнению, главное, заниматься делами и быть в тонусе, чтобы на хандру не оставалось времени.

«У меня две работы, огород, заготовки, да и зимой дел хватает дома, некогда про хандру думать», — отметил респондент.

Кандидат психологических наук Софья Сулим до этого говорила, что осенью, чтобы пережить хандру, необходимо избавиться от всего лишнего, что создает дополнительную эмоциональную нагрузку. Также, по ее словам, важно чаще отдыхать и расслабляться.

Ранее врач объяснила, почему осенью хочется больше высококалорийной еды.