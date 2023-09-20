Легкомоторный самолет потерпел крушение в Пензенской области

В Пензенской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел недалеко от деревни Князь-Умет. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение, зацепившись за линию электропередачи. Пилот самолета не сумел спастись.

Данных о прочих обстоятельствах и деталях произошедшего не поступало. Информация о других пострадавших и разрушениях также отсутствует.

В мае в Республике Коми легкомоторный самолет также потерпел крушение, зацепившись за линию электропередачи. Это произошло в районе населенного пункта Усть-Кулом — воздушное судно упало на частный дом. На борту в момент аварии находились два человека.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.