Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Пензенской области

Mash: в Пензенской области разбился легкомоторный самолет

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Пензенской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, инцидент произошел недалеко от деревни Князь-Умет. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение, зацепившись за линию электропередачи. Пилот самолета не сумел спастись.

Данных о прочих обстоятельствах и деталях произошедшего не поступало. Информация о других пострадавших и разрушениях также отсутствует.

В мае в Республике Коми легкомоторный самолет также потерпел крушение, зацепившись за линию электропередачи. Это произошло в районе населенного пункта Усть-Кулом — воздушное судно упало на частный дом. На борту в момент аварии находились два человека.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях