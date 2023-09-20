Россиянка стала фигуранткой уголовного дела, ударив кулаком по кузову чужой машины

В Белгороде женщина повредила дверь мешавшей ее проезду чужой машины и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

42-летняя владелица автомобиля Nissan обратилась в отдел внутренних дел и заявила, что ее машина пострадала от агрессии неизвестных. Сумму причиненного ущерба хозяйка иномарки оценила в 8,5 тыс. руб.

Подозреваемую в умышленном повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений, установил и задержал участковый. Вредительницей оказалась 48-летняя женщина.

По предварительным данным, она не смогла заехать во двор из-за припаркованного на въезде Nissan и разозлилась на водителя, который оставил его именно на этом месте. Выместить злость местная жительница решила на машине и ударила кулаком по ее двери.

Теперь женщине придется ответить за свой поступок в суде. Если ее признают виновной, она может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

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