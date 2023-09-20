Замглавы телеканала ATR заочно приговорили к шести годам колонии

Айдера Муждабаев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил шесть лет колонии строго режима одному из руководителей крымско-татарского телеканала ATR Айдеру Муждабаеву, обвиняемому в призывах к терроризму, передает ТАСС.

Как сообщается, журналиста признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

До этого стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение экс-аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову в оправдании терроризма.

29 августа ФСБ возбудила дело против аспиранта МГУ Мифтахова за призывы к терроризму на выходе из колонии в Кировской области.

В 2019 году Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Позднее — по делу о хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России» в подмосковном Ховрино.

Ранее ФСБ завела дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть».