Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замглавы телеканала ATR заочно приговорили к шести годам колонии

Замглавы телеканала ATR заочно приговорили к шести годам за призывы к терроризму

close
100%
Айдера Муждабаев/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй Западный окружной военный суд заочно назначил шесть лет колонии строго режима одному из руководителей крымско-татарского телеканала ATR Айдеру Муждабаеву, обвиняемому в призывах к терроризму, передает ТАСС.

Как сообщается, журналиста признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

До этого стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение экс-аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову в оправдании терроризма.

29 августа ФСБ возбудила дело против аспиранта МГУ Мифтахова за призывы к терроризму на выходе из колонии в Кировской области.

В 2019 году Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Позднее — по делу о хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России» в подмосковном Ховрино.

Ранее ФСБ завела дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества «Сеть».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях